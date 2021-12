Una mareggiata ieri ha danneggiato in modo consistente il Lido Vetrana di Trabia, una struttura alberghiera sul mare di grande importanza per turismo della zona. È crollata una porzione della struttura. A provocare la forte mareggiata le folate di vento, di burrasca, che hanno fatto crollare in acqua pezzi dell’edificio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma danni sono ingenti.

Il video mostra la furia della mareggiata.

