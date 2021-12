La marcia allo Sperone, messaggio di Don Ciotti ai palermitani: «Insieme per camminare»

«Voi oggi avete scelto di “camminare insieme” per le strade dello Sperone. Ma come diceva Tonino Bello “non è sufficiente camminare insieme”, piuttosto è fondamentale “stare insieme per camminare” come state facendo voi. Sì perché camminare insieme lo posso fare un po’ tutti, ma stare “insieme per camminare” è una prerogativa di chi ha scelto di stare veramente insieme e mettersi accanto all’altro e non può fare a meno di stare con l’altro». Così don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel videomessaggio inviato in occasione della manifestazione «Luci allo Sperone», che si è svolta stamane a Palermo nella palestra comunale Valentino Renda nel quartiere Sperone.

È stata la «risposta» delle persone che vivono in quella borgata dopo il recente blitz che ha portato all’arresto di una sessantina di persone impegnate nello spaccio della droga, anche ricorrendo all’aiuto di alcuni quindicenni. «Questo “noi in cammino” diventa un formidabile portatore di luce per il quartiere che ne ha tanto bisogno e per la città tutta - prosegue Ciotti - . Alimenta le luci che già splendono, delle cose belle che si fanno e che dovrebbero avere più risalto e riconoscimento. E accende luci nuove nelle vie, nelle piazze e nelle coscienze della gente. Portare la luce nelle strade, per aiutare chi ha perso la strada a ritrovarla e chi ha perso la speranza a riaccenderla dentro di sé e dentro a suoi contesti di vita. Anche io sono con voi insieme per camminare».

© Riproduzione riservata