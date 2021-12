Palermo, la Corte d’Appello diventa hub vaccinale: al via le somministrazioni. Chi può ricevere la dose

La Corte d’Appello che diventa hub vaccinale. Obiettivo terze dosi e soprattutto accelerare con l’immunizzazione in vista delle festività natalizie. Da oggi e per cinque giorni (2, 3, 6, 7 dicembre) lo spazio intitolato alla memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo, al primo piano del palazzo di giustizia di Palermo in piazza Vittorio Emanuele Orlando, ospita squadre di medici, infermieri e personale amministrativo della locale struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid, guidata dal commissario ad acta, Renato Costa.

“Restituire normalità in cui la normalità ce la stiamo dimenticando – dice Costa – noi non sconvolgiamo le attività degli uffici e ci rechiamo direttamente nei posti a vaccinare. Magistrati, avvocati, utenti, tutti possono continuare la loro attività e nel frattempo possono vaccinarsi qui in tribunale”. “Una grande iniziativa – dichiara invece un avvocato – devo andare in studio e ne ho approfittato per fare la terza dose. E’ la nostra unica arma per fronteggiare una nuova ondata”.

Dalle 9 alle 14, in ognuno dei giorni indicati, il personale sanitario sarà a disposizione di tutti gli operatori della giustizia: magistrati, avvocati, impiegati e loro familiari, che potranno prenotare il vaccino dalla piattaforma online della Fiera del Mediterraneo.

Nelle interviste, il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa e due avvocati del Foro di Palermo

