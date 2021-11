Una panchina rossa in via Dante: così Palermo ricorda Ninni Giarrusso

Il suo corpo venne ritrovato al civico 52 di via Dante. Era il 30 aprile del 2012 quando da una mano partirono le 27 coltellate che posero fine alla sua vita. Antonietta Giarrusso, si trovava nel suo negozio di parrucche, come ogni giorno. Nove anni dopo del negozio di parrucche non rimane più nemmeno l'insegna, a prendere il suo posto un centro di riparazione di ruote e biciclette.

Da oggi però, al civico 52 di via Dante, a ricordare la tragica scomparsa della signorina Ninni, c'è una panchina rossa.

"In prossimità della giornata internazionale contro la violenza sulle donne - spiega Milena Gentile, presidente associazione Emily Palermo - inauguriamo una panchina rossa che non è una normale panchina commemorativa o simbolica. Questa è una panchina rossa speciale, dedicata ad Antonietta, una donna, commerciante di parrucche la cui fine atroce ha impressionato i palermitani".

Costruendo e commerciando parrucche, Antonietta svolgeva un lavoro molto importante, anche dal punto di vista sociale: "Con le sue parrucche, che faceva personalmente a mano, - continua Milena Gentile - aiutava a ritrovare la femminilità a quelle donne che con la chemio, con le cure molto pesanti perdevano i capelli".

Le nipoti, Daniela e Alessandra Carlino, che alla zia Ninni erano affezionatissime, aspettano da nove anni di conoscere la verità. "Il vostro amore oggi l'ha riportata in vita - afferma Daniela - vorrei che questa panchina fosse visibile a tutti e sia un invito a denunciare, a non abbassare la testa davanti alle ingiustizie".

"Ogni donna ammazzata per mano di un uomo è una ferita per tutti - continua la nipote, visibilmente commossa - noi aspettiamo ancora giustizia. Siamo qua e non ci arrenderemo finché non si scoprirà la verità. Lo devo a mia zia e a mia mamma che è morta un anno dopo la zia, con il dolore nel cuore".

"Se qualcuno ha visto collabori". È infine l'appello del vicesindaco Fabio Giambrone, che insieme alla giunta comunale e all'associazione Emily Palermo ha fortemente voluto e sostenuto la costruzione della panchina rossa al civico 52 nel ricordo della signorina Ninni.

Nel video le interviste a Milena Gentile, presidente dell'associazione Emily Palermo; Daniela Carlino, nipote di Antonietta Giarrusso; Fabio Giambrone, vicesindaco di Palermo.

