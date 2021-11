Auto a fuoco, incidenti, pioggia e lavori: traffico in tilt in viale Regione a Palermo - Video

Ancora disagi in viale Regione Siciliana, a Palermo, e in entrambe le direzione. Verso Catania per una macchina andata a fuoco a causa di un corto circuito, all'altezza di via Pitrè, mentre un tamponamento ha creato file e code verso Trapani, con due vetture che si sono scontrate all'altezza di via Perpignano.

Sono intervenuti il personale dei vigili del fuoco e quello dell'infortunistica della polizia municipale. Attualmente in tutta la circonvallazione ci sono forti rallentamenti anche a causa degli infiniti cantieri in molte zone e la pioggia.

© Riproduzione riservata