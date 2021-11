Ottocento migranti a bordo della Sea Eye 4, Orlando: "Pronti ad accoglierli"

Il meteo più clemente sta nuovamente favorendo la partenza dei migranti in rotta verso le coste italiane. Le navi tedesche di Sea-Eye e Mission Lifeline hanno soccorso circa 400 migranti che si trovavano su una barca con due livelli, con una grossa falla attraverso la quale penetrava l'acqua. Sulla nave di soccorso Sea Eye 4 adesso si trovano oltre 800 persone.

L'Organizzazione non governativa ha spiegato che è stata presa la rotta per Lampedusa dopo che Malta ha ignorato le segnalazioni dell'emergenza in mare da parte di Alarm Phone. In merito è intervenuto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha “candidato” il porto del capoluogo siciliano per un possibile approdo dei tanti migranti: “Continua la tragedia del Mediterraneo – dice Orlando – 800 profughi sono alla ricerca di un porto sicuro e continua come sempre l’accoglienza della città di Palermo che recentemente ha accolto altri migranti ed è pronta ad accoglierne altri. Quello che sta succedendo nel Mediterraneo è un vero e proprio genocidio che pesa sulla coscienza degli stati europei e dell’Unione Europea. Malta ha rifiutato? Malta fa parte dell’Unione Europea e si accoda ad un comportamento che è carico di egoismo e irresponsabilità”.

