Incendio a Valledolmo, distrutto un appartamento: evacuata una palazzina

Paura a Valledolmo, dove è scoppiato un incendio all'interno di una abitazione in contrada Acrete. La casa è stata completamente avvolta e distrutta dalle fiamme ma per fortuna nessuno degli abitanti è stato coinvolto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile per cercare di spegnere il rogo nell'appartamento all’ultimo piano della palazzina. Le due squadre di pompieri al lavoro, durante le operazioni di spegnimento, hanno anche evacuato l’edificio per evitare che altri abitanti dell'edificio potessero restare feriti o intossicati dal fumo che per ore è fuoriuscito dall'abitazione.

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio che ha colpito il centro sulle Madonie sul quale è stata aperta un'indagine.

