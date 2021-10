«Illeciti ambientali nell'area dell'Addaura Wave»: denunciati due imprenditori a Palermo

La polizia di Stato ha denunciato l'amministratore unico e il socio di una società, la Wave srl, che aveva in concessione demaniale marittima l’area dove si trova il locale Addaura Wave, a Palermo. I due sono soci al 50 per cento. L'amministratore unico rigetta tutte le accuse e annuncia una replica dopo avere consultato il socio e gli avvocati.

I due sono accusati di illeciti ambientali, rovina di manufatti, discarica non autorizzata e occupazione indebita di area demaniale marittima, oltre che di inosservanza di un provvedimento dell’autorità amministrativa. «Un’area che non sarebbe soltanto stata occupata abusivamente da manufatti e detriti in rovina - dice la polizia - ma sarebbe apparsa altresì fortemente deturpata da quella che nei vari sopralluoghi si sarebbe presentata agli occhi degli operatori come una discarica a cielo aperto».

Nel locale sulla scogliera del lungomare Cristoforo Colombo, già nel giugno del 2017, dopo controlli congiunti dell’Arpa e della Siae, erano state evidenziate carenze strutturali e tra queste un’area abusiva adibita a deposito di alimenti e bevande. Nel corso di quei controlli era emersa anche la presenza di lavoratori «in nero». Ad agosto del 2018, in seguito ad alcune denunce pervenute da residenti, furono i tecnici dell’Arpa ad effettuare rilevazioni e il locale aveva subito un provvedimento di chiusura per cinque giorni a causa del mancato rispetto di un’ordinanza sindacale che, allora, prevedeva la sospensione della musica a mezzanotte. Altri controlli a luglio del 2019, quando l’assessorato regionale Territorio e Ambiente ha rilevato un utilizzo diverso dell’area, avviando il procedimento di decadenza della concessione demaniale. Il 23 ottobre 2020 il Dipartimento regionale dell’ambiente ha dichiarato decaduta la concessione e a nulla sono valsi i ricorsi al Tar. La Regione aveva deciso il blocco della concessione, un anno fa, sulla base di quanto riferito dalla Questura di Palermo, preso atto che i concessionari avevano, dice la polizia, «ripetutamente esercitato attività non autorizzate così sostanziando valido presupposto per la pronuncia della decadenza del titolo» e considerato che «le numerose segnalazioni ed i conseguenti interventi repressivi attestavano inequivocabilmente l’esercizio, continuato e non sporadico, e, soprattutto, non autorizzato di attività di intrattenimento musicale e serate danzanti».

© Riproduzione riservata