Il video del Palermo Pride 2021

Meno carri per paura del maltempo, ma un fiume umano lunghissimo quello del Palermo Pride 2021. La parata è iniziata al Foro Italico, ha attraversato corso Vittorio Emanuele, poi via Roma, via Cavour, via Pignatelli Aragona, piazza San Francesco di Paola per arrivare, infine, a Villa Filippina dove per tutta la sera si sono svolti dibattiti, proiezioni, concerti live e dj set. Una festa per tutti, omosessuali, bisessuali, trans, famiglie eterosessuali.

Nel video la sfilata in via Roma.

