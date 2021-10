Una staffetta per il Milite Ignoto a Palermo, 24 ore per ricordate le vittime

Una staffetta di 24 ore per ricordare lo storico viaggio della salma del milite ignoto, divenuto simbolo dei militari caduti durante la Prima Guerra Mondiale è partita contemporaneamente in 26 città diverse del sud Italia. A Palermo, organizzata dal Comando Militare dell’Esercito in Sicilia, con il pieno coinvolgimento dei reggimenti di stanza in città, la competizione “Una staffetta per il Milite Ignoto” è partita alle 10 da piazza Verdi.

I circa 100 atleti in gara si passeranno il testimone ogni mezz'ora fino alle 10 dell'indomani. “L'iniziativa di oggi è meritoria – afferma il vice presidente della Regione, Gaetano Armao – l'esercito sta svolgendo una funzione molto importante che è quella di ricordare all'intera comunità siciliana il sacrificio di circa 50mila siciliani che durante la Prima Guerra Mondiale offrirono la loro vita per difendere l'Italia, la loro patria e i valori nei quali credevano”.

© Riproduzione riservata