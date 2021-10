Infortuni sul lavoro, a Palermo 750 denunce in più nei primi 7 mesi dell'anno

Nella sola provincia di Palermo nel periodo gennaio-luglio 2021, secondo i dati raccolti dall'Inail, gli infortuni sul lavoro denunciati sono stati 3111, ovvero 750 in più rispetto all'anno precedente. “Il numero dei morti e degli infortuni sul lavoro è un numero da epidemia - ha affermato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando -, non può lasciare indifferenti”.

Frutto di un'intesa tra Inail, comune di Palermo e Università, dal 25 al 29 ottobre, in occasione della settimana europea dedicata alla sicurezza e la salute sul lavoro, a Palermo un calendario ricco di incontri per sensibilizzare giovani e studenti. “Abbiamo coinvolto i più grandi istituti tecnici della nostra realtà provinciale – ha spiegato il primo cittadino nel corso della conferenza stampa - pensiamo che questo cambio culturale debba passare attraverso la liberazione della sicurezza dalle strettoie di un rapporto contrattuale in cui si scambia una prestazione con un compenso. Il compenso non può essere sostitutivo del diritto alla sicurezza”.

“Una settimana di sessioni lavorative – spiega il presidente del comitato provinciale Inail, Gaspare Caldarella – che riguardano i temi sulla sicurezza del lavoro, l'obiettivo è parlarne di più per saperne di più ed evitare gli infortuni e anche i decessi”.

