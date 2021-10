In fiamme un appartamento a Palermo, la gente scappa dalle abitazioni

Vasto incendio in un appartamento di Palermo in via Villagrazia al civico 59. Le fiamme hanno avvolto i locali dell’abitazione mentre una squadra di operai Amg era al lavoro per cambiare i contatori del gas.

Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco

I condomini dell’immobile si sono riversati in strada, in lacrime per la paura. Presenti cinque squadre dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti.

La sostituzione dei contatori del gas, la nota dell'Amg

"Le operazioni di sostituzione dei contatori del gas vengono eseguite nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza", fa sapere attraverso una nota Amg Energia. "Quanto accaduto oggi in un appartamento al sesto piano di via Villagrazia 59 è un’eventualità rara e legata ad eventi accidentali e fortuiti - chiariscono -. L’operazione di smontaggio del contatore viene eseguita secondo le norme di sicurezza. Al momento non si sa cosa abbia determinato l’innesco dell’incendio, che non è stato causato certamente dall’intervento di Amg Energia: prima di iniziare qualsiasi lavorazione viene accertata l’assenza di fiamme libere e/o di altre fonti di calore che possano innescare la fiamma, che si ha solo in caso di contemporanea presenza di combustibile (metano) comburente (aria) ed innesco. È subito intervenuta la squadra di pronto intervento di Amg Energia che, su richiesta dei vigili del fuoco già sul posto, ha provveduto disalimentare l’impianto di distribuzione del gas sezionando le colonne montanti dell’edificio che portano il metano ad una trentina di appartamenti".

© Riproduzione riservata