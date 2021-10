Inchiesta al Comune di Palermo, Orlando: “Fiducia nei giudici”

"Ho affidato ad un comunicato la mia posizione e non credo di dover aggiungere altro. Ho sempre fiducia nella magistratura e sono convinto che saprà fare massima chiarezza individuando responsabilità e responsabili in base ai documenti che non conosco e che mi riservo di conoscere", lo ha detto il sindaco di Palermo, nel corso della conferenza dei sindaci, tenuta nella sala Diana di Palazzo Sant’Elia, commentando quanto hanno accertato i finanzieri del nucleo polizia economico finanziaria sul bilancio comunale di Palermo del 2016. Orlando e 23 ex assessori e dirigenti comunali, sono indagati per falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico.

“La vicenda è fortemente tecnica dove bisogna individuare demerito e competenza. Per quanto riguarda poi la sofferenza dei bilanci non metterei in relazione le due cose perché non c’entra niente: non si falsificano i bilanci neanche se si è in sofferenza – ha sottolineato Orlando - . La mia posizione è chiarissima. Non si fanno falsi in bilancio per evitare di fallire. Sono per il default ma non per la violazione della legge. Il concetto è chiaro”.

Le indagini della Procura

Il sindaco Leoluca Orlando, l’ex assessore Luciano Abbonato e i dirigenti Sergio Pollicita, Daniela Rimedio, Lucietta Accordino, Mario Li Castri, Paolo Porretto, Giovanni Carlo Galvano, Leonardo Brucato, Luigi Mortillaro, Carmela Agnello, Cosimo Aiello, Antonino Mineo, Salvatore Di Trapani sono accusati in concorso, di avere inviato alla Ragioneria Generale delle schede di previsione di entrata sovrastimate per l’approvazione del bilancio per l’anno 2016.

