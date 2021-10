Coronavirus a Palermo, in calo i pazienti in terapia intensiva: "Al 90% non vaccinati"

Via la mascherina all'aperto e da lunedì, con l'entrata in vigore delle nuove normative nazionali, si torna a ballare in discoteca. Ok all'ingresso in musei, cinema e teatri senza limiti di visitatori, ma sempre con Green pass alla mano.

Ma qual è però la situazione nei reparti di terapia intensiva? A parlare del clima che si respira in questi giorni all'interno dei reparti di rianimazione è Baldo Renda, primario del reparto di terapia intensiva all’ospedale Cervello di Palermo. “Rispetto alle settimane precedenti in terapia intensiva la situazione è più controllata - afferma -. Abbiamo meno pazienti, molti siamo riusciti a trasferirli”.

Al momento, spiega, nei letti del reparto di terapia intensiva del Cervello i pazienti sono quattro. “Purtroppo – continua il primario– il 90% dei pazienti che abbiamo avuto in terapia intensiva nell'ultimo periodo era composto da non vaccinati”.

Sul futuro afferma: “Siamo ottimisti. I numeri al momento sono più confortanti, il flusso di pazienti è ormai inferiore rispetto a qualche mese fa”.

Il commissario provinciale per la gestione dell'emergenza covid a Palermo, Renato Costa, a proposito del ritorno della Sicilia in zona bianca, si dice non amante dei colori: “Credo sia importante il riconoscimento del lavoro che è stato fatto – dichiara - la zona bianca non significa un liberi tutti. Massima attenzione sempre indipendentemente dal colore che è stato attribuito”.

© Riproduzione riservata