Palermo, giocattoli ed elettrodomestici senza marchio CE: sequestrati più di 600 prodotti

I militari del Gruppo Pronto Impiego Palermo hanno sequestrato 656 articoli in un esercizio commerciale in Piazza Giulio Cesare. Gli articoli sequestrati, giocattoli ed elettrodomestici, erano venduti violando la normativa inerente alla sicurezza dei prodotti nonché di quella concernente gli obblighi di marcatura “CE”.

I prodotti infatti non presentavano idonea marcatura CE e non erano accompagnati da idonea documentazione né da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali. La violazione delle norme, oltre al sequestro della merce, ha comportato una sanzione per un totale di 8 mila euro.

© Riproduzione riservata