Scene da ordinaria...attesa. Nel tratto di strada che va da via Altofonte verso via Villagrazia quotidianamente si assiste ad incastri (come si vede nel video) tra mezzi pesanti e autobus.

A causa delle auto posteggiate spesso in doppia fila, molti automobilisti sono costretti ad attendere anche più di dieci minuti per percorrere qualche metro. Il tutto a causa di una viabilità frazionata da ingorghi che quotidianamente mandano in tilt il traffico in tutta la zona.

