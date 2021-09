Padre Puglisi, alla scoperta della Casa Museo di don Pino: "Luogo di memoria e accoglienza"

Oggi ricorre il 28° anniversario del martirio di Padre Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993. Palermo anche quest'anno lo ricorda con varie iniziative in sua memoria. Per l'occasione, la Casa Museo Don Pino Puglisi, che un tempo fu l'abitazione del sacerdote, parroco di Brancaccio, sarà visitabile fino alle 24.

Oggi pomeriggio, l’arcivescovo, monsignor Corrado Lorefice, ha presieduto in Cattedrale, la celebrazione eucaristica in suo ricordo. Con lui la comunità parrocchiale di San Gaetano, chiesa di cui don Pino fu parroco, ora guidata da don Maurizio Francoforte, anche lui presente. Al termine della celebrazione, un momento di raccoglimento davanti alla tomba del Beato Puglisi e la deposizione floreale «Un fiore per 3P».

Ieri a mezzanotte si è tenuta una veglia nella chiesa di Santa Maria della Pietà per un momento di preghiera con don Giuseppe Di Giovanni.

