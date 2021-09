Vetro, campane piene in alcune strade di Palermo. E attorno si accumulano i sacchetti

Via dell'Orsa minore, via Villagrazia, via Montepellegrino, via Imperatore Federico. Sono alcune fra le strade di Palermo dove la raccolta del vetro funziona peggio. Campane piene, oppure vuote ma con cumuli di sacchetti attorno, come si può vedere da questo video.

Dalla Rap spiegano che il ritiro del vetro non prevede la raccolta dei rifiuti attorno se nei sacchetti ci sono anche rifiuti indifferenziati. In questo caso è necessario un secondo intervento. Nelle strade in cui le campane sono piene, invece, il ritiro del vetro è in calendario.

