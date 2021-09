Palermo, il video tra i rifiuti ingombranti a Bonagia: così crescono le discariche

Viaggio tra i rifiuti nel quartiere Bonagia di Palermo, dopo alcune segnalazioni di residenti. Qui il grosso dell’immondizia, che nella scorse settimane inondava le strade, è stato raccolto. Rimangono però intorno ai cassonetti montagne di ingombranti abbandonati.

La presenza, per esempio in via Placido Rizzotto, di numerosi e identici esemplari di un tipo di mobili fa pensare che a scaricare siano delle ditte provenienti da altri quartieri. Lungo la strada infatti ci sono montagne di materassi, tutti uguali, e lo stesso vale per i divani, mobili di compensato e servizi sanitari.

Inoltre, andando verso l’autostrada, si incontra una vera e propria discarica. Si è creata perché i rifiuti lasciati intorno ai cassonetti, anziché essere portati via sono stati spinti all’interno di un terreno abbandonato.

Ci sono cumuli di immondizia ormai in fase di decomposizione, oltre a metri e metri di mobili rotti. Sono lì da tempo: lo dimostrano i segni di usura e delle intemperie. A lamentarsi dello stato del quartiere sono molti residenti, per i quali l’emergenza rifiuti non è mai finita. Segnalano anche la mancanza di telecamere, che potrebbero, nel caso degli ingombranti, aiutare a scoraggiarne l’abbandono e a individuare gli eventuali trasgressori.

