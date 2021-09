Lavori tra Palermo e Villabate, inferno quotidiano: "Due ore per uscire dalla città"

Continuano i lavori sulla Palermo- Catania, prima dello svincolo di Villabate e il traffico è sempre più paralizzato. La situazione si sta trasformando in un inferno per coloro che ogni giorno devono uscire dalla città. Le code di auto si estendono per chilometri e le attese raggiungono anche le due ore.

Il traffico comincia a bloccarsi già all'altezza del ponte Corleone, causando molti disagi a coloro che devono uscire da Palermo e proseguire in direzione di Catania. Raggiungere i comuni della Provincia è un'odissea con code in autostrada che arrivano anche a due ore, come segnalano alcuni lettori.

Già dall'inizio dei lavori il traffico era andato in tilt ma il blocco autostradale, negli ultimi giorni, è peggiorato ulteriormente complice anche il ritorno al lavoro dei reduci delle ferie estive.

L'obiettivo dei lavori è migliorare la sicurezza dell'asfalto dell'autostrada in caso di pioggia. Ma come prevedibile, il cantiere attivo con turni diurni e notturni nella carreggiata in uscita da Palermo, ha provocato ingorghi. Lo stesso intervento riguarda anche la Palermo-Mazara ma i lavori sono eseguiti, in entrambe le carreggiate, in orario notturno tra le 22 e le 6.

L'Anas, che ha avviato l'intervento, già nei giorni scorsi aveva consigliato percorsi alternativi all'autostrada tra Palermo e Villabate: "Si ricorda la possibilità di percorrere via Messina Marine e la statale 113 per destinazioni costiere oppure via Messina Montagne per giungere allo svincolo autostradale di Villabate", è il suggerimento diffuso attraverso una nota.

Video di Piero Longo

© Riproduzione riservata