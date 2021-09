Palermo, fontana di via Magliocco con la melma: iniziati i lavori

Iniziati i lavori per il ripristino della fontana di via Generale Magliocco a Palermo. Dopo le segnalazioni arrivate al numero whatsapp 3358783600 di Ditelo in diretta sullo stato di degrado, il Comune ha dato il via ai lavori.

A sollevare il problema era stata l’associazione Comitati Civici. Tra i lavori, il ripristino dell’impianto idraulico. «Dobbiamo restituire decoro a questa fontana – dice l’assessore al Verde Sergio Marino – perché era in con- dizioni drammatiche. Se ne fa un uso improprio e noi abbiamo avuto difficoltà ultimamente per effetto della ripartizione delle competenze fra gli uffici del Comune. Adesso abbiamo individuato una squadra competente e capace che curerà tutte le fontane, anche quelle delle ville storiche che non sono in buone condizioni. È una delle nostre priorità”.

Video di Marco Gullà

