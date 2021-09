Lavori tra Palermo e Villabate, 40 minuti di code in autostrada

Quaranta minuti di code in autostrada. I lavori sulla Palermo-Catania prima dello svincolo di Villabate questa mattina hanno paralizzato il traffico così come successo in altre occasioni nei giorni scorsi. Complice il ritorno al lavoro dei reduci delle ferie estive, un'odissea in queste ore raggiungere i comuni della provincia.

Le code questa mattina iniziavano poco dopo l'imbocco dell'autostrada all'altezza del centro commerciale Forum.

L'obiettivo dei lavori è migliorare la sicurezza dell'asfalto dell'autostrada in caso di pioggia. Ma il cantiere attivo con turni diurni e notturni nella carreggiata in uscita da Palermo, rallenta notevolmente lo scorrimento delle auto. Lo stesso intervento riguarda anche la Palermo-Mazara ma i lavori sono eseguiti, in entrambe le carreggiate, in orario notturno tra le 22 e le 6.

L'Anas nei giorni scorsi aveva consigliato percorsi alternativi all'autostrada tra Palermo e Villabate: "Si ricorda la possibilità di percorrere via Messina Marine e la statale 113 per destinazioni costiere oppure via Messina Montagne per giungere allo svincolo autostradale di Villabate".

© Riproduzione riservata