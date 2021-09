Palermo, lavori infiniti sulla passerella di Barcarello: i lavori si fermano di nuovo

La passerella di Barcarello è ancora lì. I lavori di smantellamento sulla struttura in legno sul lungomare di Sferracavallo, ormai malconcia e in alcuni tratti pericolosa per via dei cedimenti, sono durati poco.

Pare che lo stop non sia da imputare alla ditta incaricata dal Comune di Palermo. Secondo quanto spiega Sergio Marino, assessore con la delega per le Aree protette, riserve terrestri e marine, l’impresa ha iniziato a predisporre il cantiere, quando ancora l’area non era stata dissequestrata. I sigilli alla pedana erano stati apposti a luglio e si attendeva il dissequestro per far partire i lavori. Opere iniziate in anticipo rispetto a questo passaggio burocratico. Morale della favola: area di nuovo sotto sequestro e tutto di nuovo fermo.

Lo stesso assessore comunale lancia una speranza: "Sto monitorando la situazione e credo che passeranno pochi giorni dal dissequestro e a quel punto l’impresa è pronta subito a riprendere i lavori".

