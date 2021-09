Mascherine non a norma e scarpe contraffatte: sequestrati 1300 prodotti a Piana degli Albanesi

Sequestrati oltre 1.300 articoli non sicuri e calzature con marchi contraffatti a Piana degli Albanesi. È il bilancio dell'operazione dei finanzieri della compagnia di Bagheria sulla sicurezza dei prodotti.

Le fiamme gialle hanno individuato un negozio all’interno del quale erano in vendita mascherine non a norma, ma anche cosmetici, unguenti e materiali elettrici privi di autorizzazioni e, quindi, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Ma non solo: durante il controllo sulla merce in esposizione sono state rinvenute anche delle calzature Converse All Star contraffatte e capi d’abbigliamento con le stampe dei personaggi della Disney.

Oltre al sequestro dei prodotti in vendita, i finanzieri hanno denunciato il rappresentante legale dell’attività, un cinese residente a Piana degli Albanesi: l'accusa nei suoi confronti è contraffazione e ricettazione. La sanzione amministrativa varia da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823 euro.

