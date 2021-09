Vaccini a Palermo, parte la campagna per gli over 12 nel quartiere Zen

Allo Zen, a Palermo, riprende la vaccinazione di quartiere, stavolta aperta a chiunque abbia più di 12 anni. Per il commissario per l’emergenza Covid Renato Costa è proprio l’occasione per immunizzare i più piccoli, soprattutto in vista della riapertura delle scuole.

“Ciò è possibile - continua il commissario - perché i ragazzi che insistono su questo quartiere, l’Associazione Laboratorio Zen Insieme, sono delle persone straordinarie. Riescono ad aggregare, a spiegare e a eliminare le diffidenze. Soprattutto è un esempio di come con chi ha difficoltà a vaccinarsi bisogna costruire ponti e non muri”.

“Oggi ci sono i medici che possono aiutare le persone che sono legittimamente confuse in merito alla vaccinazione - illustra poi Mariangela Di Gangi, presidente dell’associazione - a sciogliere i dubbi, che sono di natura svariata. La tempesta di informazioni contraddittorie è difficile da comprendere anche per chi ha strumenti culturali elevati. Per chi ha strumenti culturali più bassi è ancora più complicato capire di chi ci si può fidare e di chi no”.

Nel frattempo la popolazione ha accolto l’iniziativa in maniera molto positiva, e al laboratorio arrivano numerosi residenti di tutte le età per sottoporsi alla somministrazione. “È una buona iniziativa - racconta Walter, un residente - prima di ascoltare i commenti sui social bisognerebbe ascoltare gli scienziati. Vaccinatevi, per il vostro bene e quello dei vostri figli”, conclude.

