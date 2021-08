Un marciapiedi sbarrato dai rifiuti ingombranti. Siamo in via Marinuzzi, nella zona di via Oreto a Palermo, e come si vede i materassi e mobili abbandonati impediscono in parte anche il passaggio dei pedoni.

“Siamo ormai al paradosso - dice un residente - per poter passare dobbiamo andare in strada e rischiare di essere investiti dalle auto. Questo tratto di marciapiede è come se non esistesse più”.

