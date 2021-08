Palermo, auto si ribalta in corso dei Mille: ferito il conducente, traffico rallentato

Incidente stradale, intorno alle 10, in corso dei Mille, a Palermo. Un'auto, per cause non ancora accertate, si è ribaltata, finendo la sua corsa sulla fiancata destra.

Tanta paura ma fortunatamente solo qualche ferita per il conducente che è comunque stato trasportato in ospedale per accertamenti dal personale sanitario del 118, arrivato sul posto per prestare i primi soccorsi.

In corso dei Mille, poco distante dall'Alberghiero Piazza, anche i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha deviato il traffico che nella zona ha subito pesanti ripercussioni per via della chiusura della carreggiata, proprio di fianco ai binari della linea del tram che collega Brancaccio con la stazione centrale.

