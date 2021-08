Monopattini e biciclette a spinta nelle aree pedonali, raccolta di firme a Palermo

Gazebo per una raccolta firme sia oggi che domani a Palermo per sostenere un corretto uso di monopattini elettrici e biciclette nelle aree pedonali della città. La raccolta firme andrà avanti per tutto il giorno, anche domani, in piazza Verdi angolo via Maqueda.

L'obiettivo della raccolta firme è quello di istituire una "segnaletica adeguata" per permettere ai conducenti di spingere i propri mezzi quando si trovano in queste aree interdette al traffico. Un modo per "garantire una maggiore sicurezza per i pedoni".

Le interviste ad Antonio Nicolao vice presidente della prima Circoscrizione di Palermo, al consigliere Salvatore Sorci, a Massimo Castiglia presidente della prima Circoscrizione.

