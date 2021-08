Palermo, auto in fiamme: paura in viale Regione Siciliana

Momenti di tensione, intorno alle 20 di questa sera in viale Regione Siciliana, a Palermo. La causa un'auto in fiamme nella corsia laterale della circonvallazione, nel tratto subito dopo la rotonda di viale Lazio, in direzione di via Oreto.

Un episodio che ha attirato l'attenzione di molti automobilisti di passaggio, prima dell'intervento di vigili del fuoco e forze dell'ordine che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

A pochi metri si trova l'istituto paritario Seneca e una concessionaria di auto, la Calicar.

