Palermo, ex ricoverato per Covid: "Ho visto la morte e ora mi sto vaccinando"

Giuseppe Sileno, 67 anni, dell'Arenella ha "visto la morte con gli occhi" a causa del Covid ora si sta vaccinando e ha voluto ringraziare coloro che gli hanno salvato la vita. Ha preso il virus, è stato ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo tra febbraio e marzo e adesso si sta vaccinando. Un'altra testimonianza che dovrebbe spingere verso la vaccinazione contro il Coronavirus.

"Ho visto la morte con gli occhi – dice Giuseppe Sileno, ex marinaio in pensione, in un video – sono stato ricoverato trentatré giorni, di cui diciotto in terapia intensiva. Ora, grazie a Dio sono qua e mi sto vaccinando". La sua testimonianza è stata rilasciata durante un’altra puntata di #vaccinitour, l’iniziativa organizzata dall’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid di Palermo per portare le somministrazioni in paesi e quartieri.

Giuseppe non ha affrontato la malattia da solo, oltre ai medici ad assisterlo, con lui c'era la sorella, anche lei ricoverata per 55 giorni nella sua stessa stanza. "Purtroppo, non per il coronavirus, ma per malattie pregresse, mia sorella oggi non c’è più. Io, ringraziando Dio, sono qui e mi sono vaccinato".

