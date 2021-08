Dall’orto botanico alle periferie di Palermo, il "tour" dei vaccini fa tappa all'Arenella

Dall’orto botanico ai quartieri popolari: a Palermo si prova ad accelerare sulla campagna vaccinale dopo il drastico calo legato alle alte temperature e alle ferie estive.

Il commissario per l’emergenza covid del capoluogo siciliano, Renato Costa ha ribadito che dove serve si agirà direttamente con vaccini a domicilio. E allora inoculazioni anche nei quartieri come l’Arenella: “Sono molto soddisfatto - dice Costa - vedo che molta gente sta facendo la prima dose e allora torneremo anche prossimamente all’Arenella”.

Molta gente in fila per avere inoculata la prima dose, un risultato soddisfacente che comunque permette di proseguire con la vaccinazione. Somministrazioni a ottantenni che non lasciano mai la loro zona ma anche anche ai più giovani che puntano ad ottenere il green pass. Il vaccino nei quartieri proseguirà anche nei prossimi giorni.

