Da Catania a Palermo, si cercano i medici no vax. Costa: "Riflettete e vaccinatevi"

Dai medici sospesi a Siracusa a quelli di Palermo e Catania, è caccia ai sanitari no vax. La sospensione dei 49 medici della provincia di Siracusa, disposta dall’ordine dei medici aretuseo, ha riaperto la questione dei camici bianchi che non vogliono vaccinarsi.

Anche a Catania stanno per scattare i provvedimenti come emerge dall’Asp che sta preparando l’elenco da trasmettere all’ordine dei medici per i provvedimenti di sospensione fino al 31 dicembre.

A Palermo due medici rischiano addirittura la radiazione: “Ai miei colleghi dico che non credere nel vaccino per un medico è come per un prete non credere in Dio - dice il commissario per l’emergenza covid di Palermo Renato Costa - bisogna vaccinarsi e invito loro a riflettere. Calo vaccini? C’è e continua, speriamo in una nuova accelerata”.

