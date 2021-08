Niente zona gialla per la Sicilia, Costa: "Decisione giusta, i dati vanno interpretati"

La Sicilia resta in zona bianca e sebbene il commissario straordinario per l'emergenza Covid in provincia di Palermo Renato Costa non sia "affezionato" all'aspetto cromatico della pandemia, come lui stesso dice, ritiene giusta la decisione di Roma.

"Se uno dei parametri per valutare le eventuali restrizioni è l'incidenza e se è vero che viene calcolata sulla popolazione residente, in una regione come la Sicilia che nel periodo estivo vede crescere notevolmente le presenza per il grande flusso di turisti e migranti, è giusto tenerne conto. I dati vanno interpretati", sottolinea in questo video.

Poi però Costa lancia un nuovo appello alla cautela. "Non dimentichiamoci quanto sia importante evitare feste, assembramenti e comportamenti imprudenti. Il 90% dei ricoverati gravi non sono vaccinati. Perchè rischiare la vita per non sottoporsi a un vaccino sicuro?".

