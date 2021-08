L'emergenza rifiuti a Palermo coinvolge anche il quartiere Zen. Come segnalato dal lettore Gaspare Pedone a redazioneweb@gds.it, in via Ludovico Bianchini già da parecchi giorni sono presenti cumuli di mobili abbandonati sul marciapiede.

Una situazione delicata visto anche il pericolo incendi che in questi giorni sta mettendo a ferro e fuoco tutta la provincia: i mobili abbandonati infatti si trovano nelle vicinanze di molte auto in sosta.

