Tanti ricoveri Covid in Sicilia, Cascio: "Colpa dei pochi vaccini, siamo ancora indietro"

"Siamo la regione che vaccina di meno: è per questo che, rispetto a molti altri territori che come il nostro registrano un aumento di contagi, noi abbiamo in questa fase più degenti". Antonio Cascio, direttore dell’Uoc di Malattie infettive al Policlinico di Palermo, spiega così il triste primato raggiunto dall’Isola, prima per pazienti Covid ricoverati in area medica e seconda (a poca distanza dal Lazio) per numero di malati in terapia intensiva.

Ovviamente, "l’accelerazione del virus, dovuta anche alla variante Delta, ha inciso molto sul rialzo, ma tutto ruota intorno alle immunizzazioni. Su questo fronte bisogna cambiare subito marcia".

Cascio si affida all'obbligo del green pass per dare un grande input alla campagna vaccinale siciliana: "Altrimenti i ricoveri aumenteranno ancora, inevitabilmente, soprattutto i casi gravi. Già adesso, qui al Policlinico, abbiamo una decina di pazienti in terapia semintensiva, e se oggi non ci sono degenze in area medica, non posso escludere che ripartiranno pure quelle. Tra i malati c’è qualcuno che ha ricevuto solo la prima dose di vaccino, ma la quasi totalità non ha iniziato il ciclo, mentre la fascia d’et à si sta abbassando: circa la metà dei ricoverati ha oggi meno di 45 anni".

