Incidente nella notte a Brancaccio, bloccata per alcune ore la Linea 1 del tram di Palermo

L'incidente della scorsa notte a Brancaccio ha fermato anche per alcune ore la Linea 1 del tram che collega la zona con la stazione centrale.

Lo scontro fra la Smart e il furgone in cui è rimasto ferito un giovane di 21 anni, infatti, è avvenuto in prossimità dei binari.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 2 di notte tra via Diaz e via Pecori Giraldi. Nello scontro tra il furgone e la Smart ha avuto la peggio un giovane di 21 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale Buccheri La Ferla. Per lui la prognosi è riservata. Insieme al ventunenne nell'auto c'era un uomo di 39 anni. I due sono stati estratti dall'auto distrutta, dai vigili del fuoco. L'uomo è rimasto illeso. E' stato medicato sul posto dai sanitari del 118. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale dell'Infortunistica.

© Riproduzione riservata