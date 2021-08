A Palermo raccolta di firme per una norma nazionale sui monopattini

I monopattini continuano ad essere centro del dibattito per la mobilità dei cittadini. Per la loro pericolosità, per la loro regolamentazione, visto il numero vertiginoso di mezzi di questo tipo ormai presenti anche a Palermo. Ci sarà anche una raccolta di firme per non far circolare i mezzi nelle isole pedonali della città, che attualmente sono un vero e proprio terreno di conquista, spesso ai limiti della legalità e del pericolo, per chi usa i monopattini.

"Molti i punti interessanti stilati nella proposta di legge in discussione alla Camera dove il primo firmatario è il deputato Roberto Rosso, sul regolamento di transito dei monopattini - dice Antonio Nicolao, vice presidente della Prima Circoscrizione - ma l’autorizzazione a transitare nelle aree pedonali a 6 chilometri orari è inaccettabile, sappiamo benissimo che sarà complicato, pensare che la polizia municipale, dovrà garantire la sicurezza attraverso un rilevatore di velocità tipo autovelox e per cui se la proposta di legge resta questa, non cambierà nulla, i conducenti continueranno a sfrecciare mettendo in serio pericolo la sicurezza dei pedoni".

Proprio la Circoscrizione continuerà a chiedere un provvedimento e lo farà anche attraverso una raccolta firme prevista per giorno 29 e 30 agosto a piazza Verdi con il posizionamento di un gazebo.

Sull'argomento è intervenuto oggi anche Giusto Catania, assessore all'ambiente e alla mobilità a Palermo: "Non si può lasciare alle singole città la gestione autonoma di questo mezzo di trasporto, occorre intervenire in sede legislativa garantendo ai veicoli della micromobilità elettrica le certezze previste dal Codice della strada - dice -. Ben vengano le iniziative parlamentari che contribuiscono ad ampliare i margini di sicurezza nell'uso di questi veicoli, il cui utilizzo va incentivato poiché sono a basso impatto ambientale e utili a decongestionare il traffico urbano".

video di Gabriella Conigliaro

