Palermo, le immagini da Borgo Nuovo: cassonetti devastati dagli incendi nella notte

Continua l'emergenza rifiuti a Palermo. La scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere i roghi vicino ad alcune abitazioni.

Sono state bruciate tonnellate di rifiuti e i pompieri hanno dovuto spegnere più di dieci incendi accesi sulla spazzatura ammassata e non ritirata in questi giorni in cui una ridotta turnazione ha messo in crisi la Rap e la sua raccolta in città.

Roghi allo Zen 2, in via Belmonte Chiavelli, a Borgo Nuovo e in altre zone del capoluogo, costringendo le forze dell'ordine agli straordinari. La Protezione Civile ha invitato tutti alla prudenza e a segnalare tempestivamente eventuali roghi.

