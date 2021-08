Coronavirus a Palermo, Costa: "Puntare sulle vaccinazioni di quartiere, tanti contagi d'importazione"

Torna a piedi ritmi l'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Dopo settimane a orari ridotti a causa dell'emergenza caldo ripartono le somministrazioni delle dosi dalle 8 alle 20 senza interruzioni. "L'afflusso estivo non è così tale da giustificare l'apertura delle ore notturne - spiega il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa -. Riusciamo a garantire un flusso assolutamente fluido, dunque l'orario è assolutamente consono".

Resta invece un orario estivo per quanto riguarda il drive in per effettuare il tampone, la cui chiusura è prevista per le 10.15: "Non appena le condizioni climatiche ci daranno una tregua l'orario cambierà - dice Costa -. Al momento i colleghi non riescono a resistere con una tuta di biocontentimento per più di tre ore, è inumano con queste temperature. C'è un grande afflusso per fare i tamponi, questo dipende dalla chiusura per ferie di diversi centri. Ho già inviato una nota agli ospedali chiedendo di effettuare i tamponi a tutti coloro che devono recarsi nei nosocomi e a non mandarli qui in Fiera".

Restano ancora da vaccinare tanti over 50 in tutta Italia, buone le percentuali a Palermo: "La condizione è di relativa tranquillità, tra poco andremo a vaccinare alla Vucciria dove ci aspettiamo centinaia di persone. Non ci accontentiamo mai dei nostri numeri anche se abbiamo una percentuale di assoluto rispetto, siamo oltre il 70% di vaccinati a Palermo. Continuiamo a cercare i non vaccinati, lo facciamo con le vaccinazioni di quartiere".

Contagi che aumentano in Sicilia e a Palermo, situazione dovuta anche alle vacanze: "In molti paesi il virus circola molto più che da noi, è chiaro che c'è un contagio di importazione. Tanti stranieri scelgono la Sicilia come meta per le ferie, senza dimenticare chi invece è stato all'estero e poi rientra qui nell'isola".

