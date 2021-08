Verso la riqualificazione di Barcarello, via la vecchia passerella del lungomare

A Barcarello iniziati i lavori per la dismissione della passerella sul lungomare di Sferracavallo.

Dopo anni di tira e molla, liti e polemiche, finalmente è stato compiuto il primo passo per la dismissione della corsia in legno, ritenuta ormai inadeguata e pericolosa per il passaggio di chi vuole raggiungere il mare.

Una passerella presa a morsi negli anni dalla salsedine del mare e che aspetta da troppo tempo di essere tolta definitivamente.

Gli operai dunque hanno tolto le recinzioni e poi hanno iniziato a predisporre il cantiere che servirà materialmente a predisporre i lavori che serviranno a dire addio alla passerella. Un passo che segna la riqualificazione di Barcarello.

