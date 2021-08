I rifiuti incendiati a Palermo da Borgo Nuovo a via dell'Orsa Maggiore. Da giorni l'immondizia non viene raccolta dalla Rap, ecco che sono stati dati alle fiamme. I vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere i diversi roghi nel quartiere Borgo Nuovo, in via Bronte e in via Castellana, via Tiro a Segno anche a pochi passi dalla Missione di Biagio Conte e nella zona di via Oreto in via Orsa Maggiore.

© Riproduzione riservata