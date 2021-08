Palermo, dopo quattro anni riaprono al pubblico i Giardini di Palazzo Orleans

Riaprono dopo quattro anni i Giardini del Palazzo Orleans a Palermo. Il lungo contenzioso con la ditta Lauricella, infatti, si è concluso nell’agosto dell’anno scorso con un accordo e stamane il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha riaperto il parco svelando la targa all’ingresso. «È stata una fatica, c'era una sorta di pregiudizio - ha detto Musumeci -. E invece noi abbiamo lavorato perché questo vicenda finalmente potesse avere un esito positivo. Oggi, quindi, apriamo le porte alla speranza oltre ad avere aperto le porte ai visitatori».

Il parco si estende per circa tre ettari e mezzo con un vastissimo patrimonio faunistico e vegetale, tra cui diversi ficus macrophylla, e faunistico, con 350 esemplari di 70 specie di animali diverse, oltre pesci e tartarughe. In forza di una convenzione con la Presidenza della Regione Siciliana siglata l’anno scorso, la gestione generale e la responsabilità nella conduzione dei Giardini del Parco Orlèans sono affidate all’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, che già da anni ha il compito di provvedere all’alimentazione, alla cura e all’allevamento della fauna ospitata.

Il direttore dell’Iszs, Antonio Console, è responsabile del Parco, a lui compete il coordinamento di tutte le attività, ordinarie e straordinarie, e di tutto il personale assegnato. Per la cura del verde, la pulizia dei viali e delle pertinenze, l’Istituto zootecnico si avvale del personale messo a disposizione dai dipartimenti regionali dello Sviluppo rurale e dell’Agricoltura. Da oggi, quindi, il parco sarà aperto, con ingresso libero, dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19, mentre la domenica dalle 10 alle 13.

© Riproduzione riservata