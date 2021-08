A Palermo riapre la "Città dei ragazzi", era rimasta chiusa per il Covid. Prenotazioni online

Riapre la "Città dei ragazzi" dopo la lunga chiusura di un anno e mezzo a causa Covid-19. Da oggi 4 agosto sarà possibile prenotare la visita online, e da domani 5 luglio il parco sarà a tutti gli effetti aperto al pubblico. È fondamentale, per accedere, assicurarsi un posto in anticipo, poiché gli ingressi saranno contingentati.

“La città dei ragazzi è finalmente restituita alla comunità intera - ha detto l’assessora alla cittadinanza solidale Cinzia Mantegna - grazie alla collaborazione dell’unità organizzativa dell’Architetto Parisi e delle forze di Ville e Giardini, che ci hanno aiutato nella manutenzione”. Numerosi lavori sono stati infatti portanti avanti prima della riapertura: “abbiamo messo in sicurezza alcuni luoghi, in cui non si interveniva da oltre un anno - ha raccontato l’architetto Giuseppe Parisi, responsabile del parco - e le strutture sono state ritinteggiate. Per adesso avremo in uso il mini-club per i bambini da uno a tre anni, poi speriamo di mettere in funzione il battello e infine di avviare le attività di animazione”.

“Ancora una riapertura dopo il tunnel della pandemia”, ha dichiarato poi il sindaco, Leoluca Orlando. “Riapre restaurata e resa più bella durante il lockdown ed in sicurezza la bellissima struttura dedicata alle ragazze ed ai ragazzi. Un forte apprezzamento al personale comunale e delle aziende partecipate per l'impegno profuso”.

Orari di apertura: dal martedì al sabato, mattina: 1° turno dalle ore 10:00 alle ore 11,30; 2° turno dalle 12,00 alle 13:30; pomeriggio: 1° turno dalle 16:00 alle 17:30; 2° turno dalle 18: alle 19:30.

Domenica, solo mattina: 1° turno dalle ore 10:00 alle ore 11,30; 2° turno dalle 12,00 alle 13:30. Tutti i lunedì, la “Città dei Ragazzi” osserverà la chiusura al pubblico per pulizia e sanificazione generali ed eventuali manutenzioni.

Le prenotazioni degli ingressi potranno essere effettuate al sito del comune: www.comune.palermo.it/prenotazione-servizi-online.php. Basterà poi esibire all’ingresso la ricevuta della prenotazione, anche su smartphone per accedere alla struttura. N.B. La singola prenotazione è riferita ad un massimo di quattro bambini accompagnati da uno, massimo due adulti (Totale: massimo 4 bambini + massimo 2 accompagnatori per singola prenotazione).

