Rifiuti, Gelarda e Luparello: "In via Villagrazia residenti disperati"

"Una muragliata di spazzatura di oltre 50 metri è quello che ha buttato nella disperazione i residenti di via Villagrazia a Palermo, a pochi passi dalla chiesa di San Pio decimo, a piazza Guadagna". A dichiararlo è Igor Gelarda capogruppo della Lega a Palermo ed Elisabetta Luparello responsabile provinciale Lega giovani.

Residenti che dopo diversi giorni di mancata raccolta hanno bloccato il transito delle auto con la stessa spazzatura riversata per strada.

"Siamo in una situazione di grave emergenza che non riguarda solo la spazzatura, ma che è anche sanitaria. L'intervento del prefetto è assolutamente necessario. L'amministratore unico della Rap aveva garantito che non ci sarebbero state emergenze ma l'emergenza è già cominciata da un pezzo. Una amministrazione comunale totalmente allo sbando che invece di riattivare i servizi essenziali per i cittadini, e di potenziare la Rap, ha deciso di non amministrare più nulla. A questo punto perché il sindaco non si dimette?", concludono Gelarda e Luparello.

