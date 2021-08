Rifiuti a Palermo, vere discariche in diversi quartieri

Ancora emergenza rifiuti a Palermo. Interi quartieri sono invasi dalla spazzatura con seri problemi igienico sanitari visto il gran caldo di questi giorni. I residenti hanno gettato la spazzatura per strada ieri in via Tiro a Segno oggi in via Villagrazia.

Cumuli di spazzatura che hanno invaso per intero la carreggiata bloccando la circolazione. La situazione più grave nelle periferie, Borgo Nuovo, Villaggio Santa Rosalia, Bonagia, Falsomiele. Oggi si svolgerà l’ennesimo incontro tra i sindacati e il presidente della Rap Girolamo Caruso.

