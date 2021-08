Palermo: al via le somministrazioni di vaccini negli uffici regionali, presto anche nei Comuni

Sono partite le somministrazioni di vaccini anti-Covid negli uffici delle amministrazioni pubbliche a Palermo. L'iniziativa ha preso il via stamattina negli assessorati regionali alla Funzione pubblica e all’Energia e Servizi di pubblica utilità.

A partire dalle 9, due squadre di medici in servizio presso la struttura commissariale si sono recate negli uffici di viale Regione Siciliana e viale Campania per effettuare prime e seconde dosi di vaccino anti-Covid. Nei prossimi giorni sarà immunizzato anche il personale in servizio presso gli altri assessorati.

L’iniziativa rientra nel potenziamento della campagna vaccinale di prossimità, che prevede di far avvicinare sempre più le persone al vaccino, organizzando sedute di somministrazione in luoghi di lavoro e turistici, ma anche nei locali della movida.

“Ci stiamo facendo in quattro per portare avanti più iniziative possibili di questo tenore, in modo da rendere ancora più capillare la nostra presenza sul territorio - dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Dopo i vaccini negli uffici degli assessorati regionali, passeremo al personale in servizio negli uffici comunali. Tra queste iniziative, il #VacciniTour in giro per il Palermitano, gli #AperiVax nei locali pubblici, la partnership con Confcommercio per vaccinare in azienda e le vaccinazioni di quartiere stiamo raggiungendo migliaia di persone. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di prime dosi, il che significa che, pian piano, con pazienza ed energia, stiamo riuscendo a scalfire le indecisioni”.

Prossimi appuntamenti con la campagna di vaccinazione di prossimità portata avanti dall’ufficio del commissario all’emergenza Covid di Palermo: il 4 agosto, dalle 20 alle 24, #VaccinInQuartiere a Vergine Maria, nei locali della pizzeria Mistral; il 6 agosto, dalle 18 alle 24, #NoVacciniNo[Ri]parti, l’iniziativa in collaborazione con Confcommercio per vaccinare lavoratori e clienti, presso i locali del ristorante “Ciccio passami l’olio”, in piazza Magione.

