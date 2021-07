Prolifera la variante Delta in Sicilia, Costa: "Inevitabile con le vacanze, ci protegge la doppia dose"

Prolifera la variante Delta anche in Sicilia. Le ragioni? "È una conseguenza dell'alto numero di persone venute dai paesi esteri - dice il commissario per l'emergenza Covid a Palermo Renato Costa - ma si spiega anche con il ritorno dei tanti siciliani andati nei paesi a rischio e poi contagiati. La variante e ormai predominante in Europa e anche in Italia".

Come difendersi? "L'unica certezza che abbiamo è che la doppia vaccinazione che protegge dalla variante Delta. La singola vaccinazione invece non basta. Quindi l'unica arma che abbiamo è vaccinarci tutti in fretta".

