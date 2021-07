Dopo il vaccino in pizzeria, a Palermo arriva anche quello in gelateria

Dopo il vaccino in pizzeria, arriva anche quello in gelateria. Tra una granita e un gelato, a Palermo ci si potrà vaccinare anche prima o dopo aver degustato un rinfrescante gelato. Questa mattina fila di gente per la vaccinazione presso la gelateria “Dolce Brivido” nel quartiere Arenella.

“È un’iniziativa importante - dice il commissario emergenza covid di Palermo, Renato Costa - dove ci siamo la gente risponde, come oggi. È un modello consolidato, dove le persone non vanno per svariati motivi, andiamo direttamente noi a vaccinare. Andiamo dovunque con un solo scopo, vaccinare e Immunizzare più gente possibile”.

