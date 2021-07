Protesta contro il green pass, il video della manifestazione a Palermo

Proteste in tutta Italia contro il green pass e anche a Palermo un gruppo di persone si è radunato in piazza per dire no al certificato verde come è possibile vedere da questo video. Al grido di "No al green pass" e "Libertà" una folla si è concentrata in piazza Politeama. In pochi indossavano le mascherine. L'iniziativa è stata lanciata sui social dal Movimento nazionale "No green pass".

Nel capoluogo non sono mancati cori contro il premier Mario Draghi. L'obiettivo della manifestazione è esprimere dissenso verso l'ultimo decreto del governo, che estende l'obbligo del certificato vaccinale per alcune attività. Il corteo da piazza Castelnuovo si è spostato in via Ruggero Settimo e in via Maqueda.

In piazza c'erano i poliziotti in tenuta antisommossa del reparto mobile hanno seguito la manifestazione.

