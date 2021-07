Covid in Sicilia, Costa: "Sentiamo gli effetti benefici dei vaccini, bene il Green pass obbligatorio"

Crescono i contagi di Coronavirus in Sicilia ma le ospedalizzazioni restano basse. Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid a Palermo, attribuisce il merito ai vaccini e accoglie con favore la decisione del Governo sull'obbligo del Green pass per accedere a diverse attività.

"Cominciamo a sentire gli effetti benefici delle vaccinazione, che sta facendo scudo in una buona fetta della popolazione", afferma Costa, il rischio però è che l'aumento dei contagi possa portare anche ad un aumento delle ospedalizzazioni tra le persone non vaccinate. "Questo significa - continua - che abbiamo l'imperativo categorico di vaccinarci tutti, per evitare di ricadere in un'ondata successiva che non ci possiamo permettere".

Positiva l'opinione del commissario Costa sull'obbligo di Green pass per accedere a diverse attività. "Il Green pass è un elemento importante per spingere le persone a vaccinarsi", dice.

Da qualche giorno, inoltre, all'interno della Fiera del Mediterraneo di Palermo è stato allestito un ufficio per il rilascio del Green pass. "Questo ha destato la curiosità di molti - ha affermato Costa - e abbiamo notato che in contemporanea al rilascio del documento è aumentato il numero dei vaccinati in prima dose". Segno, continua il commissario, che la gente comincia a comprendere che per tornare alla vita normale serve il Green pass e per ottenere il Green pass è necessario vaccinarsi.

© Riproduzione riservata